أجواء باردة وزخات من الأمطار الخميس

-الاصلاح نيوز

تنخفض درجات الحرارة الليلة، كما وترتفع نسب الرطوبة بشكل ملموس، وتتركز الحالة الجوية في المناطق الشرقية.

الخميس: توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام.

وتكون الأجواء باردة في الجبال، وبشكل نسبيّ في بقية المناطق، وغالباً غائمة بسُحُب منخفضة في المناطق الشمالية والوسطى.

ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله في أجزاء من شمال ووسط البلاد، إضافة إلى أجزاء من الجبال الجنوبية.

وتكون الرياح غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

ليلاً:

تسود أجواء باردة في عموم المناطق وغائمة جزئياً بوجهٍ عام

ويُحتمل هُطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط البلاد.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال.