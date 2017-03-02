إنريكي لن يدرب برشلونة في الموسم المقبل

-الاصلاح نيوز

أعلن لويس إنريكي أنه لن يكون مدرباً لبرشلونة في الموسم المقبل، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي جاء بعد الفوز العريض على خيخون

6-1.

وأخبر إنريكي الصحفيين، إنه سينهي مؤتمره بشكل مختلف “أود أن أعلن أنني لن مدرب برشلونة الموسم المقبل”.

وأضاف مدرب برشلونة: “إنه قرار صعب، لقد فكرت ملياً بذلك، أعتقد أنني سأكون وفياً لمعتقداتي”.

وينتهي عقد اللوتشو في 30 حزيران/ يونيو هذا العام.

وقال رئيس النادي الكاتالوني جوسيب ماريا بارتوميو لتلفزيون النادي إنه يتقبّل قرار المدرب وسيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد في شهر تموز/ يوليو المقبل.

وعاش مدرب برشلونة ضغوطات كبيرة هذا الموسم خصوصاً في الآونة الأخيرة بعد الخسارة من باريس سان جيرمان 4-0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أحتاج للراحة

وفاجأ لويس إنريكي الجميع بهذا الاعلان، وقال إن “سبب قراري هذا هو الطريقة التي أعيش فيها مع هذه المهنة، وسعي المكثف للبحث عن الحلول. أنا بحاجة إلى الراحة.”

وتابع: “أريد أن أشكر النادي على الثقة التي منحتني إياها كمدرب وكلاعب”.

وكان لإنريكي كلمات مخصصة للاعبيه: “أشكر اللاعبين على مهنيتهم وتفانيهم الكامل وأشكر المشجعين على دعهم”.