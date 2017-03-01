الملقي يقوم بزيارات مفاجئة لمراكز تأهيل ورعاية ذوي الاعاقة

-الاصلاح نيوز

قام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بزيارة مفاجئة الى مركزين لرعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة تابعين لوزارة التنمية الاجتماعية في جرش والظليل واحد المراكز الاهلية للتربية الخاصة في عمان .

وجاءت زيارة رئيس الوزراء الى هذه المراكز التي رافقه خلالها وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة بهدف الاطلاع على واقعها والتأكد من جودة الخدمات والرعاية المقدمة لهذه الفئة .

ولفت رئيس الوزراء الى ان هذه الزيارة غير المعلنة جاءت بهدف الاطلاع عن كثب , ودون تجميل , على واقع الحال والرعاية التي تقدمها هذه المراكز التي تتعامل مع فئة تحتاج الى رعاية واهتمام خاصين مؤكدا ان الحكومة تولي هذه الفئة جل اهتمامها .

واشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في هذه المراكز مؤكدا ان عملهم يندرج في اطار العمل الانساني الذي يؤجر عليه الانسان اكثر من كونه وظيفة .

وكان رئيس الوزراء اوعز لوزير التنمية الاجتماعية بزيارة عدد من مراكز رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة امس الثلاثاء وقام العزايزة بإغلاق احد هذه المراكز وإنذار مركزين آخرين؛ لارتكابها مخالفات جسيمة تضر بمتلقي خدماتها.

كما اوعز رئيس الوزراء بضرورة تكثيف الزيارات والعمل الميداني للمراكز المعنية بالتعامل مع هذه الفئة من المجتمع .

واطلع رئيس الوزراء لدى زيارته لمركز جرش للرعاية والتأهيل على اعمال الصيانة والتحديث التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية لرفع سوية المركز وجاهزيته للتعامل مع حالات الاعاقة ومستوى الخدمات المقدمة لها .

واكد الملقي بهذا الصدد ان زيارته تأتي ايضا للتأكد ان الاموال التي خصصتها الحكومة تنفق في المجالات المخصصة لها لصالح هذه المراكز .

واطلع رئيس الوزراء خلال زيارته الى مركز الظليل للرعاية والتأهيل على المرافق والخدمات التي يقدمها المركز وابرز احتياجاته ولاسيما ما يتعلق بنقص الكوادر البشرية المؤهلة .

واستمع الى ايجاز حول خدمات الرعاية والايواء التي يوفرها المركز لحالات الاعاقة والنقص في الكوادر البشرية الامر الذي يحول دون استيعاب المركز لحالات جديدة .

وتجول رئيس الوزراء في اقسام المركز وشاهد صالات الطعام والاهتمام بنوعية وملاءمة الطعام المقدم لكل الحالات مع وجود مهندسة تغذية تقوم بالإشراف على اعداده اضافة الى صالات للعلاج الوظيفي والتأهيل .

وخلال زيارته الى احد مراكز التربية الخاصة في عمان التي تشرف عليها وزارة التنمية اطلع رئيس الوزراء على مستوى الخدمات التي يقدمها المركز لحالات الاعاقة .

واستمع الملقي الى ايجاز حول الحالات التي يستقبلها المركز وخدمات الرعاية والتأهيل المقدمة .

واشار مدير المركز الى ان كلفة ايواء الحالة الواحدة تصل الى 600 دينار شهريا تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بدفع مبلغ 400 دينار عن كل حالة في حين تتم تغطية مبلغ ال 200 دينار المتبقية من الاهل اذا كانوا مقتدرين او من خلال تبرعات خيرية .

واكد وزير التنمية الاجتماعية في تصريح صحفي ان زيارة رئيس الوزراء الى هذه المراكز تأتي للاطلاع على مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المراكز حيث لم يكن هناك تنسيق مسبق مع هذه المراكز بشان الزيارة .

ولفت الى ان رئيس الوزراء وجه بتكثيف الزيارات والجولات التفتيشية على مراكز رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة، وضمان التأكد من مستوى وجودة الخدمات المقدمة .

–(بترا)