الحكومة تحدد آلية دخول اليمنيين والسودانيين للعلاج

-الاصلاح نيوز

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء الموافقة على اعتماد الآلية التالية لمنح رعايا كل من الجمهورية اليمنية والجمهورية السودانية التأشيرات اللازمة لدخول المملكة بقصد العلاج، وذلك لغايات تشجيع السياحة العلاجية في المملكة والتسهيل على الاشقاء العرب.

وتضمن القرار بالنسبة للرعايا اليمنيين أن تتقدم شركات الطيران بكشوفات بأسماء الراغبين بالحصول على تأشيرات دخول للمملكة لوزارة الداخلية، وسيتم منحهم التأشيرات اللازمة واخذ الموافقات الامنية اللازمة خلال مدة 48 ساعة.

اما بالنسبة للمرضى السودانيين فقرر المجلس الموافقة على السماح للمواطنين السودانيين القادمين بقصد العلاج ممن بلغ من العمر 50 عاما فما فوق وبحوزته 5 الاف دولار فاكثر بالدخول الى أراضي المملكة مع مرافقين اثنين كحد اقصى والحصول على التأشيرة اللازمة من المركز الحدودي