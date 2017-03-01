بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشان مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات

-الاصلاح نيوز

بدأ اعتبارا من اليوم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بمكافأة ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة وشركة ادارة المساهمات الحكومية والشركات التابعة والحليفة لها بحيث تصرف المكافأة المقررة لكل واحد منهم عن شركة او مؤسسة واحدة مهما كان عدد الشركات او المؤسسات التي يمثل الحكومة فيها.

وكان مجلس الوزراء قرر صرف مكافأة شهرية لكل عضو من اعضاء مجالس ادارة هذه الشركات يكون سقفها الاعلى 500 دينار لممثلي الحكومة في الشركات الكبرى ومبلغ 400 دينار لممثليها في الشركات المتوسطة و300 لباقي الشركات او المؤسسات وان يتم تحويل فائض الاموال عن مشاركة ممثلي الحكومة الى الحساب الخاص الذي تم انشاؤه في وزارة المالية لهذه الغاية ليتم ايداعه في الخزينة.

ويأتي هذا القرار بحصر مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس الادارات للشركات في اطار سياسة الحكومة لخفض الانفاق الحكومي والترشيد والاصلاح الاداري بما يضمن مراعاة الظرف الاقتصادي.

–(بترا)