خالد أبو حسان: التحقيق بملف أسهم الملكية سري

الاصلاح نيوز-

كشف رئيس لجنة النقل والخدمات النيابية، خالد أبو حسان، أن التحقيقات في ملف بيع أسهم شركة خطوط الملكية، ستبقى سرية إلى حين الانتهاء منها.

وقال أبو حسان في تصريح صحفي ، إن أعضاء اللجنة اتفقوا على إبقاء ملف التحقيقات في قضية بيع أسهم الملكية سريا، بسبب حساسية القضية.

وأوضح أن اللجنة ستستدعي أي مسؤول مرتبط بالقضية، سواء من الملكية أو الحكومة، بعد فتح ملفات تتعلق بالقضية، تعود لسنوات سابقة.

وأشار أبو حسان إلى أن العمل على قضية الملكية، سيأخذ وقتا طويلا.

وكان مجلس النواب، أحال بداية الأسبوع الحالي، خلال جلسة رقابية، ملف بيع أسهم الملكية إلى لجنة النقل.