نقابة المحامين تغلق باب تسديد الرسوم السنوية لغاية مزاولة المهنة

الاصلاح نيوز-

اغلقت نقابة المحامين امس الثلاثاء باب تسديد الرسوم السنوية لغاية مزاولة المهنة وتحديد اعضاء الهيئة العامة التي يحق لها المشاركة في انتخابات النقابة.

وبلغ عدد المسددين (12156) محاميا ومحامية يشكلون مانسبته 98.8% من اعضاء الهيئة العامة، فيما تخلف (161) محاميا ومحامية عن التسديد، حيث سيتم نقلهم الى سجلات غير المزاولين.

ومن المقرر ان تفتح النقابة باب الترشح لانتخاباتها التي ستجري في 19 ايار المقبل في الخامس عشر من الشهر الجاري ويستمر لغاية 31 الشهر ذاته.

وكانت النقابة قد حددت موعد الدعوة الاولى لاجتماع الهيئة العامة في 12 ايار المقبل، فيما حددت الدعوة الثانية في 19 ايار المقبل.