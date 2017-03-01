أوباما «مرشح» للرئاسة الفرنسية!

الاصلاح نيوز-

دخل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عنوة عنه على خط الانتخابات الرئاسية الفرنسية بصفته مرشحاً. ولم يحتج الرئيس السابق الذي غادر البيت الأبيض في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى الإعلان عن هذا الترشيح ولا التشاور في شأنه مع مسؤولي حزبه الديموقراطي، لكنه فوجئ به في عريضة فرنسية على إنترنت عنوانها «أوباما 2017».

واضعو هذه العريضة هم مواطنون فرنسيون يسعون إلى جمع مليون توقيع قبل الموعد الرسمي لتقديم الترشيحات إلى المجلس الدستوري الفرنسي في آذار (مارس) المقبل.

وهم يبررون مسعاهم بالقول إن «الفرنسيين بحاجة إلى خيارات جذرية» في أعقاب «ولاية رئاسية فارغة»، وذلك في إشارة إلى ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند، وفي ظل التناحر الحاد وعدم اليقين المسيطر على أجواء الحملة الانتخابية الرئاسية.

ويعتبر هؤلاء أن الوقت قد حان للانتقال من الجمهورية الخامسة إلى الجمهورية السادسة وهو ما يستدعي «خبطة قوية» تقضي بانتخاب «رئيس أجنبي لقيادة بلدنا الجميل».

ومن هذا المنطلق فإن خيارهم وقع على أوباما لثلاثة أسباب، أولها أن سيرة الرئيس الأميركي السابق هي «الأفضل في العالم» لشغل منصب الرئاسة الفرنسية.

أما السبب الثاني فهو أنه من الممكن «الاقتراع لمصلحة مرشح وليس ضد أحد المرشحين» وثالثاً، وفيما تبدو فرنسا مقبلة «على اقتراع كثيف» لمصلحة اليمين المتطرف يبدو «بوسعنا أن نعطي درساً بالديموقراطية للكرة الأرضية» من خلال انتخاب «رئيس أجنبي لفرنسا». وتقترن العريضة بصورة لأوباما مع شعاره الشهير: «نعم باستطاعتنا».

ونقل موقع «ماشابل فرانس 24» عن عدد من الموقعين على العريضة قولهم، إنهم يطمحون لاختيار شخصية تبعث إلى الحلم ومثيرة للإعجاب وتسمح بالتطلع بهدوء إلى المستقبل وهي مواصفات يجسدها برأيهم أوباما.

هذا الطموح يصطدم بعقبات منها إقناع أوباما بضرورة خوض المعترك الرئاسي الفرنسي وإجراء تعديل دستوري يسمح بتولي الرئاسة من قبل شخص غير حائز على الجنسية الفرنسية. وبانتظار معرفة إمكانية تجاوز هذه العقبات فإن هذه العريضة تشكل أفضل تعبير عن الواقع البائس للحملة الانتخابية الحالية، إذ تحدد غالبية من الناخبين خيارها ليس لمصلحة أحد المرشحين وعلى أساس برنامجه إنما ضد المرشح الذي لا ترغب بفوزه بالرئاسة.

ومرد هذا النمط من الاقتراع «السلبي» هو نوعية الخيارات المطروحة على الناخبين وتبدأ بمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي تتصدر الاستطلاعات والتي بنت صعودها على الحقد والتفرقة والانغلاق وتلاحقها شبهات فساد في إطار منصبها النيابي في البرلمان الأوروبي.

وينافسها على الرئاسة مرشح اليمين فرانسوا فيون المستهدف بملفات قضائية، ويعد الفرنسيين بإصلاح صارم ومؤلم، ومرشح مستقل هو إيمانوييل ماكرون الشاب غير المجرب الذي بنى تقدمه لدى الرأي العام على السأم من المرشحين الآخرين التقليديين.

وأخيراً مرشح الحزب الاشتراكي بنوا هامون الذي يشق طريقه بصعوبة كونه وريثاً رغماً عنه لإرث ولاية هولاند الرئاسية، ويواجه مزايدة حادة من قبل مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون.

“الحياة”