النائب ابو صعيليك رئيسا للجنة الاخوة البرلمانية الاردنية السعودية

الاصلاح نيوز-

انتخبت لجنة الاخوة البرلمانية الاردنية السعودية صباح اليوم النائب خير ابو صعيليك رئيسا لها.

وقال ابو صعيليك عقب انتخابه ان العلاقات الاخوية الاردنية السعودية علاقات تاريخية راسخة و متميزة وان جهود جلالة الملك عبد الله الثاني واخيه الملك سلمان تهدف الى توطيد التعاون العربي وخاصة في ظل اضطربات الاقليم.

وشكر ابو صعيليك المملكة العربية السعودية على مساهماتها الايجابيه، وقال اننا ننتظر تفعيل صندوق الاستثمار الاردني بدعم من السعودية مرحبا بالزيارة المرتقبه لخادم الحرمين الشريفين الى الاردن و مشاركته في القمة العربية المرتقبة.