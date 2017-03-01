عن العفو العام..مرة اخرى

حدة المطالبة الشعبية بعفو عام ترتفع يوما بعد اخر ، ويبدو أن الحكومة قد حسمت امرها بهذا الشأن ، وبحسب ما تسرب من معلومات فان وزارة العدل شارفت على الانتهاء من مسودة لمشروع قانون العفو العام تولى اعدادها قانونيون درسوا بعناية قضايا «المحكومين و الموقوفين والمطلوبين» . فيما تشير المعلومات الى أن قضايا امن الدولة والارهاب و المخدرات و الجنائيات الكبرى لن يطالها العفو المرتقب .

ما يتسرب من حكايات عن «النظارات» التي تعاني من اكتظاظ لا سابق لها وتكدس بالموقوفين ، حيث ان السجون حالها ليس بالافضل ، فدراسات مقارنة اشارت الى أن الاردن بحاجة ما بين 3-5 سجون جديدة ، بسعة استيعابية تتجاوز 5 الاف سجينا محكوما .

وإذا كان امر «السجون و النظارات» كلما قلبته فانه على كل الاحوال لا يفرز غير السوء ، عند تناول مسألة عدد المطلوبين الموجودين على الاراضي الاردنية . و الذين اعدادهم تتجاوز عشرات الاف ، حيث تشير معلومات الى أن ما بين 33 الف مذكرة توقيف و 38 الفا مطلوبين . ومعظمهم مطلوبون على خلفية قضايا مختلفة من ابرزها قضايا على صلة بامور مالية و اخرى جنح و جنائية .

لو افترضنا مثالا ، لو تم القاء القبض عليهم جميعا ، فهل لدى الدولة القدرة الكافية على استيعابهم في «السجون و النظارات»؟ وهل لدى الاجهزة المعنية القدرة على اكمال اجراءات التحقيق و التقاضي مع هذا العدد الهائل من المطلوبين ؟ ولربما أن المسألة مستعصية و مزمنة ، وتفرض أن يعاد التفكير بها في ضوء خيار العفو العام .

الحديث عن العفو العام تزايد بعد أن طرح مجموعة من النواب مذكرة للمطالبة به ، وقاموا برفعها الى الحكومة ، وما رافقها من مطالبات شعبية عامة على مختلف المستويات طرحت مسألة العفو العام لرفع المظلومية عن الاف من الاردنيين والى جانب اعادة الثقة في منظومة مؤسسات العدالة الوطنية .

المعلومات تؤكد أن الحكومة ماضية بجدية بالتعاطي مع التوجه نحو اقرار عفو عام . وثمة معطيات عامة اقتصادية واجتماعية لربما تفرض التسريع في اقرار العفو العام . ماكينة القرارات الاقتصادية الاخيرة التي اقرتها الحكومة تدعو بشكل موازي أن يقابلها بناء يقترن في تحقيق شروط امتصاصية مغايرة لفائض من العدالة يمكن تحقيقها بالعفو العام .

العفو العام في ظل ما يواجه الاردنيين من عيش ضنك وعسير يعني رفع مظلومية ما ، واعطاء فرصة جديدة لترميم تطبيق العدالة بحق المجرم سواء بالغائها او تخفيضها . الحاجة الى عفو عام لا تعني الضرر بالدولة و لا مصالح الناس الشخصية وحقوقهم ، وهو ما يراعيه عادة مشرعو قانون العفو العام .

مطلبية العفو العام ما بين تكدس «السجون ونظارات التوقيف» وارتفاع اعداد المطلوبين للسلطات القضائية في المجتمع ، لا يختلف عليها اثنان . و لربما ثمة موجبات أكثر تستدعي التنبه لاعادة تنظيم قطاع السجون وتحسين واقعها ، واذا ما اقترن النظر على العفو العام من زوايا موازية تقترن باجراء اصلاح حقيقي لمنظومة العدالة.

“الدستور ، فارس الحباشنة”