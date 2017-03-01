أزمة جديدة  تلاحق سعد لمجرد

الاصلاح نيوز-

على خلفية اعتقاله بتهمة التحرش بفتاة فرنسية، يعاني النجم المغربي سعد لمجرد من أزمة جديدة غير متوقعة تلاحقة.

وفي التفاصيل، تقدمت إلهام بوزيد، منتجة الحفل الذي كان سيحييه “المعلم” في 29 تشرين الأول الماضي في فرنسا في قصر المؤتمرات، بشكوى قضائية ضده وضد وكيل أعماله رضى البرادي بسبب إخلالهما ببنود العقد الذي كان يجمعهم.

وأكدت بوزيد أنها توجهت إلى القضاء بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها ووصلت قيمتها إلى 177 ألف يورو، بسبب إلغاء حفل لمجرد بعد اعتقاله بتهمة محاولة اغتصاب فتاة فرنسية.

وأشارت الى أن إلغاء حفل لمجرد كان بمثابة كابوس مرعب، خصوصاً أن كل شيء كان جاهزاً لإحياء السهرة في ظروف جيدة، مضيفة إنها وجدت نفسها مضطرة لرفع دعوى قضائية ضده نظراً لتراكم الديون.