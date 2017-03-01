كندا: مظاهرات بافتتاح برج ترمب بفانكوفر والسياسيون وعمدة المدينة يقاطعون الافتتاح

-الاصلاح نيوز

شهد الافتتاح الرسمي لبرج وفندق ترمب الدولي الجديد في مدينة فانكوفر بمقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية اليوم احتجاجات واسعة في الشوارع الرئيسية في المدينة .

وحمل المتظاهرون لافتات تندد بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خاصة تجاه المسلمين والمهاجرين المكسيك معربين عن استيائهم من افتتاح برج وفندق ترمب وقالوا إن العلامة التجارية لترمب ليست موضع ترحيب في فانكوفر .

وفي الوقت نفسه وقف عدد قليل من مناصري ترمب حاملين لافتات تأييد له فيما قاطع السياسيون وقادة المجتمع المحلي في فانكوفر من بينهم عمدة المدينة جريجور روبتسون الافتتاح الذي تم اليوم بحضور نجلي ترمب دونالد ترمب الإبن وإيريك.