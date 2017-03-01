القائد الأعلى يزور مديرية الأمن العام

-الاصلاح نيوز

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء مديرية الأمن العام، حيث استمع إلى إيجاز قدمه مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه حول أبرز الخطط التي تم وضعها لتطوير العمل الشرطي.

واستعرض اللواء الركن الفقيه، الخطط التنفيذية لجهاز الأمن العام والإجراءات المتخذة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمتواجدين على أراضي المملكة، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وضبطها.

وأكد جلالة القائد الأعلى ضرورة الاستمرار في تطوير أداء مختلف وحدات الأمن العام ومواكبة التطور العلمي والتقني المرافق للعمل الشرطي وإدخاله في المنظومة الأمنية بما يزيد من الفاعلية الشرطية، وتقديم خدمات أفضل للمواطن والمقيم على أرض المملكة.

وشدد جلالته على ضرورة انفاذ القانون على الجميع دون تهاون وبما يحقق العدالة والمساواة ويراعي أعلى معايير حقوق الإنسان ووفق استراتيجيات أمنية متطورة وواضحة الأهداف.

وأعرب جلالته عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الأمن العام، لحماية المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وصون منجزات الوطن، بكفاءة واقتدار.

–(بترا)