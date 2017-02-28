“الصحة” تغلق 1777 مؤسسة طبية مخالفة وتنذر 60 وتحول 50 للنائب العام خلال العام الماضي

الاصلاح نيوز-

أغلقت مديرية ترخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة 1777 مؤسسة طبية وصحية العام الماضي، لارتكابها “مخالفات سلبية حرجة”، فضلاً عن إنذارها 60 أخرى، وتحويل 50 أخرى إلى النائب العام، وفق مدير المديرية الدكتور حكمت أبو الفول.

وأشار أبو الفول في تصريحات صحفية أمس، إلى أن المديرية أصدرت اكثر من 20 ترخيصا لعيادات ومختبرات في محافظات العاصمة وإربد والزرقاء والمفرق خلال الشهرين الماضيين.

وقال إن عدد التصاريح الممنوحة لجميع المهن الصحية بلغ 938 تصريحا لأخصائيين وصيادلة وممرضين وممرضات وقابلات قانونيات ومعالجين وفاحصي بصر وأطباء أسنان ومسعفين واختصاصيي تغذية وتجهيز نظارات طبية وغيرها من المهن الصحية.

وأضاف أنه تم خلال الشهر الماضي إغلاق عدد من المختبرات وتوجيه إنذارات لأخرى، وإغلاق مراكز أشعة لأسباب مختلفة، منها “عدم الحصول على ترخيص”، أو “عدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين”، أو “عدم التقيد بقانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بموجبه”.

وكان من بين المؤسسات المغلقة 422 مختبراً طبياً، وإنذار 30 أخرى، وتحويل مختبرين للنائب العام.

ومنحت المديرية 7322 ترخيصاً لمؤسسات طبية وصحية، إضافة إلى إصدارها 93622 تصريح مزاولة مهنة لأردنيين وأجانب.

“الغد”