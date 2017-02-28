اندلاع أعمال شغب في عنجرة بالتزامن مع حملة أمنية

الاصلاح نيوز-

اندلعت أعمال شغب في بلدة عنجرة لمحافظة عجلون مساء اليوم الثلاثاء بالتزامن مع حملة أمنية للقبض على مطلوبين وإزالة مخالفات وتعديات على الأرصفة والطرق، وفق مصادر أمنية.

وأحرق عدد من الأشخاص الإطارات وسط الشارع، وتضررت بعض محولات الكهرباء جراء التعدي عليها وفق شهود عيان، ما استدعى قوات الدرك للتدخل وإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتسببين بتلك الأعمال، فيما تواجدت سيارات الإطفاء لإخماد الحرائق.

على صعيد منفصل، عثرت الأجهزة الأمنية مساء اليوم على جثة عشريني في إحدى المناطق ببلدة عنجرة، وأكدت مصادر الدفاع المدني إخلاء الجثة التي يبدو انه مضى عليها يومان، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة.