الطرق التي سيتم اغلاقها أمنيا بسبب القمة العربية

الاصلاح نيوز-

في سياق تحضيرات المملكة الأردنية الهاشمية واستعداداتها لاستضافة الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، خلال الفترة من 23 إلى 29 آذار القادم، سيكون هناك غلقٌ أمني للمنطقة التي تُعقَد فيها أعمال القمة، واجتماعاتها التحضيرية في البحر الميت، يبدأ في الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء 21 آذار، وينتهي في الساعة الثانية عشرة من ليلة يوم الخميس 30 آذار.

وتم تحديد منطقة الغلق الأمني، الذي يشمل الأفراد والمركبات بالاتجاهين، بين منتجع هوليدي إن ومنتجع كراون بلازا، علماً أنه لن يُسمح بدخول هذه المنطقة خلال الفترة المذكورة إلّا لحاملي التصاريح الأمنية فقط.

وبالنسبة لقاطني المنطقة المشمولة بالغلق والعاملين فيها، يتوجّب عليهم مراجعةُ غرفة العمليات الرئيسة التي تقع في فندق جراند إيست بمنطقة البحر الميت، خلال الفترة 2-6 آذار بين 11 صباحاً و4 مساءً، للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة التي تخوّلهم دخول منطقة الغلق والخروج منها، علماً أن المعنيين بهذا الإجراء هم الأشخاص الذين لم يتقدموا للحصول على هذه التصاريح بعد.

وللحصول على التصريح يجب إحضار بطاقة إثبات الشخصية وصورة شخصية بخلفية بيضاء، في حال كان طلب التصريح للأفراد، وإحضار رخصة المركبة في حال كان طلب التصريح للمركبات.