بعد هجوم دنيا بطمة عليه… ماذا قال محمد عساف

الاصلاح نيوز-

حلّ النجم الفلسطيني محمد عسّاف ضيفاً على مسرح “اراب ايدول” في حلقة الأداء النهائية، وغنى خلالها “سيوف العز” وأغنيته الجديدة التي أداها لأول مرة من خلال اطلالته الثانية على مسرح Arab Idol “ما وحشناك”… وفي رده على سؤال خاص لموقع “لها” الإلكتروني، لفت عساف الى انه سمع منذ أيام ما قالته مشتركة الموسم الأول من Arab Idol دنيا بطمة، وقال: “للمرة المليون أقول لها ربي يوفقك، لا أكن لك أي حقد أو كراهية، كما لم أتحدث عنها يوماً بالسوء، بل على العكس أشيد دائماً بصوتها، صدقيني يا دنيا لا يوجد لدي أي مشكلة معك أو لا أشعر بالضغينة أو بالحسد نحوك.

وأضاف “محبوب العرب”: “يا دنيا بما انك لم ترِ خير الانسان من شره فلا تحكمي عليه ولا تلقي اتهاماتك بلاء على الناس… إذا أردت أن تتحدثي في الإعلام عن موضوع معين فهناك مواضيع أكثر أهمية وأفضل من هذا الأسلوب. صدقيني الحقد والكراهية والقيل والقال لا فائدة منهم، ولا وقت لدي لأرد على هذه المواضيع”.

ولفت عساف إلى أنه لم يجمعهما أي حديث شخصي ولا يوجد أي تواصل بينهما، وقال: “لكنني لا ألومها إذا كانت تشعر بالغيرة.. يا دنيا لو شتمتيني لن أشتمك، ومهما قلت لن أقول كلاماً سيئاً بحقك. بالنهاية أنا انسان عندما أنام على وسادتي أنام مرتاح الضمير، لأنني لم أشتم أحداً يوماً أو أظلم انساناً أو أحسده، أمشي في طريقي وأعرف ما هو وما غير ذلك هوامش”.