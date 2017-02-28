أمل علم الدين تختار حفل جوائز سيزار لإظهار حملها

الاصلاح نيوز-

تواجدت المحامية البريطانية، اللبنانية الأصل، أمل علم الدين في فرنسا مع زوجها جورج كلوني George Clooney خلال حضورهما حفل توزيع جوائز سيزار César Awards الذي يكرّم أفضل الانتاجات السينمائية الفرنسية فى العام، منذ عام 1976.

وقد تألقت أمل بفستان رائع باللونين الأبيض والأسود، أظهر حملها بشكل واضح خلال التقاط الصور مع زوجها النجم العالمي.

وقد حصل كلوني خلال حفل توزيع جوائز سيزار في نسختها الـ 42، على الجائزة الفخرية.

وختم حديثه المؤثر في الكلمة التي ألقاها بعد تسلمه الجائزة بالقول:”إلى زوجتي أمل، لا يمرّ يومٌ إلّا وأشكر الله على أنّني زوجك، ولا أستطيع الانتظار حتّى الأشهر المقبلة”.

يشار إلى أنّ فيلم “Elle ” للمخرج الهولندي بول فيرهوفين Paul Verhoeven حصد جائزة سيزار كأفضل فيلم، فيما حصلت بطلته إيزابيل أوبير Isabelle Huppert على جائزة أفضل ممثلة، وعن فئة الرجال فاز جاسبار أولييل Gaspard Ulliel بجائزة أفضل ممثل ، وكانت جائزة أفضل فيلم أجنبي من نصيب فيلم “Moi, Daniel Blake” للمخرج البريطاني كين لوش.