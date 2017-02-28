إيمان البحر درويش يفتح النار على هاني شاكر

الاصلاح نيوز-

فتح الفنان إيمان البحر درويش، النار مرة أخرى على نقيب الموسيقيين أمير الغناء العربى هانى شاكر بعد أن هدأت الأحداث مؤخرا .

ونشر “درويش” من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” قائلا: “معقول ما يردده الفنان هاني شاكر !!! … فوجئت بالفنان هاني شاكر يدعي أني أحرض وأناصر من يسبه ويهينه رغم كافة الإثباتات التي يعلمها معالي وزير الداخلية والجهات الرقابية من أن تدخلي لدى معالي الوزير ما هو الا رفع الظلم عن سيد الابيض الذي لم ينصره النقيب على الفساد الذي يملأ النقابة ورفضي الظهور معه في برنامج خير دليل على رفضي الاساءة له أو لغيره كبر شأنه أو صغر”.

وتابع “درويش”: “حقيقة تنازله عن البلاغ الذي لا يستحق من الأساس حبس سيد الابيض واعتراف محاميه ان لولا تنازله ما أفرج عنه والذي تم الساعة الواحدة ظهرا بعد الافراج عن سيد الابيض وليس لهذا التنازل اي قيمة في الافراج عنه ما هو الا حفظا لماء الوجه بعد فشل مخطط حبسه دون وجه حق … تكرار ترديده ان سيد الابيض مسجل خطر وهو منافي للحقيقة التي على أثرها تم الحكم بالسجن على احمد رمضان وخالد بيومي سنتان سجن يعرضه لنفس العقوبة بناءا على تصريحات مكتب الدكتورة برلنتي عبد الحميد” .

وأضاف: ” أنا لا أدعي البطولة أخي العزيز ولكن مواقفي تشهد بذلك ووقوفي طوال خمس سنوات امام مجلس نقابة بالكامل ومحامين النقابة والإعلام كله شاهد على ذلك وقد نصرني الله في جميع القضايا وانت لا زلت تشكر في مجلس النقابة وهم متمسكون بك … فهل من أبلغت عنه على حد قولك في قضايا التزوير التي قمت بها للجهات المسئولة طوال خمس سنوات هو من يتمسك بك !!!… أنت لا تعلم ما تفعل وما هي عقوبة ما تقول ولكنك ستعلم قريبا باذن الله جزاء ما تفعل وما تقول في حق من لجأت اليه لإعطائك شهادة للسفارة البريطانية والفرنسية بأنك عضوا في النقابة لانك تعلم ان احكام القضاء الاداري واجبة النفاذ وتعلم من هو النقيب العام الذي تعترف به الدولة رغم عدم احترام النقابة لأحكام القضاء … اذا كنت في كل أحاديثي لم أذكرك الا بالخير وقابلت هذا بالادعاءات الكاذبة التي تحاول بها أن تشوه سمعتي وشرفي لانقاذي لمن لم تستطع أن تحصل له على حقه من الفاسدين داخل النقابة رغم إساءته لي … فأنا لم أفعل الا الواجب الذي أراه واجبا على كل رجل يرى الظلم ولا يتدخل لنصرة الحق .. اعتقد ان الله سيكشف الحقائق كلها قريبا جدا بما تقوم به الجهات الرقابية من جهد لتطهير هذا البلد من الفساد الذي استمر اكثر من خمسون عاما … ولا اقول لك الا حسبي الله ونعم الوكيل فهو نعم المولى ونعم النصي” .