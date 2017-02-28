(المهندسين): معدل قانون البناء بحاجة الى تعديل

الاصلاح نيوز-

قال نقيب المهندسين ماجد الطباع أن النقابة وبعد اطلاعها على مشروع القانون المعدل لقانون مجلس البناء الوطني الذي رفعته الحكومة إلى مجلس النواب وجدت بعض النصوص في المشروع المقترح بحاجة إلى تعديل بما يتناسب مع قانونها وصلاحيتها ودورها في تنظيم ممارسة المهنة.

وبين الطباع ان من اهم ما يجب تعديله هي البنود التي تتعلق باصدار التعليمات الفنية التي تحكم العمل الهندسي بكل مجالاته.

وأكد أن النقابة وهيئة المكاتب الهندسية ممثلة في مجلس البناء الوطني متوافقة مع أهداف التعديل المقترح الذي يعزز دور الرقابة والشفافية ويحفظ حقوق أصحاب العمل ويوفر السلامة العامة ويحافظ على ممتلكات الوطن والمواطن، لكنها تؤكد على ممارسة صلاحياتها التي أوكلها إليها القانون الذي أنشأت بموجبه.

واشار المهندس الطباع إلى أن النقابة خاطبت وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس النواب حول هذه الملاحظات وأعربت عن خشيتها في أن يتحول القانون المقترح تعديله إلى «قانون جباية وقانون عقوبات» أكثر منه قانون يضبط الممارسات الإنشائية.

وبين الطباع أن النقابة وضحت المواد التي تتعارض مع قانونها في هذه المخاطبات املا أن يتم الأخذ بها بهدف صياغة القانون بما يخدم الوطن والمواطن.