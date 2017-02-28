أمطار متفرقة وحالة من عدم الاستقرار الجوي

تكون الاجواء اليوم دافئة ومغبرة في اغلب مناطق المملكة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي لتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات محلية خفيفة ومتفرقة من المطر في العديد من مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة .

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة غدا مع بقاء المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة، مع سقوط الأمطار في أغلب مناطق المملكة، تكون غزيرة على فترات ومصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة .

وتكون الاجواء يوم الخميس غائمة جزئياً الى غائمة احياناً مع سقوط امطار خفيفة الى متوسطة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 الى 9 درجات مئوية والمناطق الشمالية 23 -12 والمناطق الجنوبية 20- 5 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 31 والصغرى 15 درجة مئوية.

بترا