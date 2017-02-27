القائد الأعلى يتابع تمريناً عسكرياً ليلياً ويرعى تخريج دورة الطيران التعبوي

-الاصلاح نيوز

تابع جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، تمريناً عسكرياً ليلياً نفذته إحدى وحدات العمليات الخاصة المشتركة في أحد ميادين التدريب.

وفي بداية التمرين استمع جلالة القائد الأعلى، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، وسمو الأمير فيصل بن الحسين، إلى إيجاز عسكري حول التمرين ومراحل تنفيذه.

وشاهد جلالته مجريات التمرين، الذي اشتمل على تطبيقات ميدانية مختلفة في المناطق المبنية، وإنزال قوات محمولة جواً ليلاً، وعمليات اقتحام جوي ليلي بإسناد من الطائرات العامودية المقاتلة من لواء الأمير هاشم بن عبدالله الثاني طيران العمليات الخاصة /5، وطائرات سلاح الجو الملكي الأردني، ومختلف أنواع الأسلحة، وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في العمليات الليلية، التي توليها القوات المسلحة جل اهتمامها ضمن برامجها التدريبية.

وأبدى جلالة القائد الأعلى إعجابه بالمستوى المميز الذي وصلت إليه العمليات الخاصة المشتركة وسلاح الجو الملكي الأردني من حيث المهارات العالية، وتنسيق العمليات المشتركة الليلية ودقة إصابة الأهداف وتنسيق النيران بالتعاون مع القوات الأرضية.

وكان جلالة الملك رعى في مدرسة الأمير هاشم بن الحسين لتدريب العمليات الخاصة، حفل تخريج دورة الطيران التعبوي، المتخصصة بالعمليات الليلية لدعم جميع صنوف ووحدات القوات المسلحة.

–(بترا)