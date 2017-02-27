مطالب سعودية بتنسيق خليجي للتصدي للتهديدات الإلكترونية

-الاصلاح نيوز

كشف المركز السعودي لأمن المعلومات، الاثنين، تعرض جهات حكومية سعودية لمحاولات قرصنة وهجمات إلكترونية عديدة، بحسب ما ذكر “موقع الخليج اونلاين“.

وفي مؤتمر مكافحة القرصنة المعلوماتية بالرياض، حذر صالح المطيري، المدير العام للمركز من “تهديدات إيرانية مستمرة” ضد دول مجلس التعاون الخليجي الست، مطالباً بضرورة تنسيق الجهود للتصدي لهذه الظاهرة.

وأحبط المركز 124 اختراقاً خلال عام 2016، حسب ما قاله المطيري، مضيفاً أن “بلدان التعاون الخليجي باتت مستهدفة أكثر فأكثر، خصوصاً القطاعات المالية والحكومية”.

من جانبه، طالب المدير التنفيذي للتطوير الاستراتيجي والتواصل بمركز الأمن الإلكتروني عباد العباد، مساء الأحد، بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة ورفع مستوى اليقظة.

جاءت مطالبات العباد خلال إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، عن المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني، الذي تنظمه وزارة الداخلية، بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

وفي السياق ذاته، قال المقدم بسام المعراج، مدير الإدارة العامة لمكافحة الفساد، والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية البحرينية، إن قراصنة حاولوا اختراق الأنظمة المعلوماتية لوزارة الداخلية، وأن “المهاجمين هم بحرينيون يعيشون في إيران”.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، تعرضت جهات حكومية وقطاعات خاصة سعودية لهجمات قرصنة من فيروس “شمعون2″، ما أعاد للأذهان فيروس “شمعون 1″، الذي أصاب عدداً من المواقع السعودية قبل أشهر، بينها موقع شركة أرامكو السعودية.

والسبت الماضي، كشفت وكالة الأمن القومي الأمريكي، مساعي إيران لشن سلسلة هجمات إلكترونية ضد السعودية، عبر تكتيكات وتقنيات مختلفة، للتحايل على “شبكة الحواسيب”، وذلك عقب الهجمات السابقة لفيروس “شمعون 1” و”شمعون 2″، حسب صحيفة سبق في 25 فبراير/شباط 2017.

ويعد “شمعون 2” من أخطر الفيروسات هجوماً على الحواسيب، وقد استهدف أكبر الشركات والجهات الحكومية حول العالم.

وصممت النسخة الثانية من الفيروس لاستهداف الأجهزة العاملة بنظام ويندوز، حيث يقوم بتعطيل الخوادم والأجهزة للمنشآت، والتأثير في جميع خدماتها.