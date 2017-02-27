إل جي تطرح هاتفها الجديد “جي 6”

كشفت شركة “إل جي” عن هاتف جديد يدعم خاصية تقسيم الشاشة، وذلك في خطوة تجعل الشركة تتخلى عما ألفته في تصاميم هواتف ذكية سابقة.

وأعلنت الشركة عن هاتفها “جي 6” في برشلونة خلال افتتاح المعرض العالمي للهواتف المحمولة 2017. واعترفت بأن الهاتف “جي 5” الذي طرحته العام الماضي لم يحقق المبيعات المرجوة.

ويتميز هاتف إل جي الجديد بأنه أول هاتف يستخدم نظام تشغيل أندرويد يدعم المساعد الصوتي الخاص بشركة غوغل، “غوغل أسيستانت”، المنافس للمساعد الصوتي الخاص بشركة أبل المعروف باسم “سيري”.

تجارب تقسيم الشاشة

ويبلغ حجم شاشة العرض في هاتف “جي 6” 5.7 بوصة مقارنة بشاشة الطراز السابق “جي 5” التي بلغت 5.3 بوصة. كما تتميز إمكانية العرض بوضوح أكبر فضلا عن دعم عرض الفيديو بتقنية “إتش دي أر” عالية الجودة والتي تتيح إمكانية عرض صورة بالغة التفاصيل في الظل.

كما يمكن للجهاز الجديد الصمود تحت الماء لمدة تصل إلى نحو نصف ساعة.

ويعتبر جهاز “جي 6” أرفع سمكا وأصغر حجما مقارنة بالجهاز السابق بفضل تصميمه الذي تفادى وضع مكونات إضافية والعودة إلى البطارية الثابتة.

وروعي في تصميم الجهاز دعم نظام تشغيل أندرويد 7 لتقسيم الشاشة، على نحو يسمح برؤية محتويين للشاشة داخل مربعين بنفس الحجم جنبا إلى جنب أو فوق بعضهما اعتمادا على طريق حمل الجهاز.

وتتيح ميزة تقسيم الشاشة إمكانية التقاط صور مربعة الشكل يمكن استخدامها لبرنامج “أنستغرام”.

وتأمل شركة إل جي في أن يسجل هاتف “جي 6” طلبا أقوى من سابقه “جي 5″.

وقال جيرمي دانيال، رئيس وحدة المبيعات بالشركة في بريطانيا، لبي بي سي :”أحب ما علي أن أجلس هنا الآن وأقول أن السوق العام قبله واستوعبه، لكن القضية ليست كذلك”.

وأضاف :”كان علينا خلال هذا العام التأكد من وجود عدد من المزايا مثل مقاومة الماء ووضع بطارية أكبر حجما”.

وتحتل شركة إل جي المرتبة السادسة عالميا بين كبرى شركات صناعة الهواتف الذكية، بحسب دراسة أعدتها شركة “آي دي سي” للبحوث. وتشير الأرقام إلى تراجع صادرات الشركة الكورية الجنوبية عام 2016 بواقع 7 في المئة مقارنة بأرقام عام سابق.

“عيوب خطيرة”

وعلى الرغم من تعثر هاتف “جي 5” سوقيا، إلا أن تصميمه غير المعتاد نال استحسانا عندما كشفت الشركة النقاب عنه قبل عام.

وأعلنته جمعية “جي إس إم”، الكيان التمثيلي التجاري لشركات تزويد خدمات الهواتف المحمولة في العالم، أفضل جهاز خلال المعرض العالمي للهواتف المحمولة 2016.

وقال تيم كولينغ، أحد الخبراء لدى شركة “كاناليس” للاستشارات التكنولوجية :”بالنظر إلى الطريقة التي يعمل بها جهاز جي 5، كان المستخدمون يضطرون إلى فتح غطاء الهاتف ونزع البطارية وإغلاق الجهاز قبل وضع كماليات أخرى، وهذه الطريقة كانت تنطوي على عيوب خطيرة”.

وأضاف :”نظرا لفتح الجهاز أكثر من مرة، تحدث مشكلات بسبب الأتربة والمياه. لذا يعد قرار تغيير التصميم من القرارات الصائبة تماما”.