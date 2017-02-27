كيم جونغ نام قضى بشكل «مؤلم جداً»

-ألاصلاح نيوز

تعرض الاخ غير الشقيق للرئيس الكوري الشمالي لوفاة سريعة «ومؤلمة جدا» على الارجح، بعد رشقه بغاز اعصاب قوي في مطار كوالالمبور، كما كشف وزير ماليزي، فيما اعلن خلو مسرح الجريمة من اي خطر. وكشفت ماليزيا الجمعة ان قتل كيم جونغ-نام، الاخ غير الشقيق لكيم جونغ-اون في 13 شباط، حصل بواسطة غاز «في اكس» المحظور، الذي يصنف في اطار اسلحة الدمار الشامل، في سياق خطة تصلح لأن تكون سيناريو لقصة بوليسية.

وعلى صور اشرطة الفيديو، تبدو امرأتان تقتربان من الخلف من كيم جونغ-نام، وترمي إحداهما شيئا على وجهه كما يبدو. ثم نقل جونغ-نام الى عيادة المطار، وما لبث ان اسلم الروح لدى نقله الى المستشفى.

وقال وزير الصحة اس. سوبرامانيسام «لقد توفي في سيارة الاسعاف. أغمي عليه في العيادة. مات خلال 15 او 20 دقيقة». واضاف ان الوفاة كانت «مؤلمة جدا»، موضحا ان نتائج التحقيق تبين ان جونغ-نام (45 عاما) قضى متأثرا «بشلل بالغ الخطورة».

ووضع كوري شمالي وامرأتان يشتبه بنقلهما الغاز المحظور في السجن على ذمة التحقيق. وتطلب الشرطة الاستماع الى سبعة كوريين شماليين آخرين، منهم دبلوماسي في سفارة كوريا الشمالية في كوالالمبور.

لكن اربعة من المشتبه بهم فروا من ماليزيا يوم الاغتيال.

وتؤكد المشتبه بهما انهما تعرضتا للخداع، فيما تؤكد الشرطة الماليزية انهما كانتا على علم بما تفعلان.

ويعد غاز الاعصاب «في اكس» المحظور اشد خطورة من غاز السارين الذي لا يتسبب بالالم ولا رائحة له والبالغ السمية. ويحفز غاز الاعصاب الغدد والعضلات، ما يؤدي الى اصابتها سريعا بالارهاق ويعوق التنفس.

ويقول سوبرامانيام ان «10 غرامات فقط من غاز في إكس تكفي للتسبب بالوفاة. واضاف ان «مستويات الاستيعاب سريعة الى حد كبير بحيث ظهرت على جونغ-نام أعراض خلال دقائق».

وطوال الليل، تفحص موظفو الدفاع المدني المبنى الثاني في مطار كوالالمبور. ثم اعلنت السلطات انها لم تعثر على شيء وان المطار آمن.

وكانت الشرطة ضربت طوقا امنيا في جزء كبير من قاعة المغادرة في المبنى الثاني تحت انظار الفضوليين. وقال متحدث باسمها ان «الشرطة طوقت ثلاث مناطق، هي مسرح الهجوم والمراحيض التي غسلت فيها المشبوهتان ايديهما والطريق الذي اختير للذهاب الى عيادة المطار».