ضبط ٢٠٠٠ حبة كبتاغون على الطريق الصحراوي

-الاصلاح نيوز

ضبطت كوادر مكافحة التهريب في دائرة الجمارك الأردنية ٢٠٠٠ حبة كبتاغون كانت مخبأه في احدى السيارات التي تحمل لوحة أردنية على الطريق الصحراوي، الأحد .

وأوضحت الجمارك في بيان حصلت “الرأي” على نسخة منه، انه وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على ٦ اكياس تحتوي على 2000 حبة كبتاجون مخدرة مخفية داخل السيارة، بعد ان تم ايقافها بعد الاشتباه فيها، و حسب الاصول المعمول بها في مديرية مكافحة التهريب وحسب الاجراءات اللازمة ومراعاة السلامة العامة. وتم إحالة المضبوطات والسائق لمديرية مكافحة المخدرات لاتخاذ الاجراءات المناسبة. وتأتي هذه جهود التي تقوم بها كوادر مكافحة التهريب لتؤكد بأنها ستبقى بالمرصاد لكافة أنواع التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.