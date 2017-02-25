2093 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

-الاصلاح نيوز

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم، 2093 طنا منها 1553 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو 150- 500 فلس، البطاطا 250 – 600 فلس، البندورة 150 -500 فلس، الجزر 350-450 فلسا، الخيار 250- 700 فلس، الزهرة 100 -400 فلس، فاصولياء 250ر1 -750ر1 دينار، الكوسا بين250- 850 فلسا، برتقال ابو صرة 500 فلس-1 دينار، تفاح 250- 500 فلس، برتقال شموطي 250-700 فلس، جريبفروت 250 – 600 فلس، الليمون 250 -800 فلس، مندلينا 250- 600 فلس، موز بلدي 250 – 700 فلس.