الاردن يستنكر العملية الارهابية في سيناء

-الاصلاح نيوز

استنكر الاردن العملية الارهابية التي استهدفت مجموعة من الاقباط المصريين في منطقة العريش بسيناء، امس الجمعة، واسفرت عن مقتل سبعة منهم.

وشدد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني على ان هذه العمليات الاجرامية التي تنفذها عصابات ارهابية تستهدف زعزعة استقرار وأمن دول المنطقة شعوبها واحداث الفوضى ، مجددا موقف الاردن الثابت والداعي الى ضرورة مواجهة الارهاب عبر استراتيجية دولية شمولية تضمن القضاء عليه ومنع انتشاره.

واكد وقوف الاردن الى جانب مصر الشقيقة في مواجهة الارهاب، معبرا عن احر التعازي للحكومة المصرية وذوي الضحايا بهذا المصاب الاليم.