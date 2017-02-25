المانيا: ميركل تنافس رسمياً على ولاية رابعة

-الاصلاح نيوز

صوت حزب “التحالف المسيحي الديمقراطي” الحاكم في المانيا اليوم السبت لصالح تسمية أنجيلا ميركل، مرشحة عنه لتولي منصب المستشارة الألمانية لولاية رابعة.

وحازت ميركل حازت على دعم 95 بالمئة من أعضاء الحزب، وذلك خلال مؤتمر عقد بولاية “مكلنبورغ فوربومرن” شمال شرق المانيا .

وبذلك سيتم التجديد لميركل كمستشارة لولاية جديدة حال فوز حزبها وحلفائه بأغلبية في البرلمان الألماني “بوندستاغ” خلال الانتخابات المزمع عقدها في أيلول المقبل.

وتشغل ميركل منصب المستشارة الألمانية “المنصب التنفيذي الأعلى في البلاد” منذ عام 2005؛ حيث فازت بالمنصب لثلاث ولايات متتالية.

والجمعة، أظهرت نتائج استطلاع للرأي في المانيا تراجع نسبة التأييد للتحالف البرلماني الذي تقوده ميركل أمام الحزب الاشتراكي بواقع 31 بالمئة مقابل 32 بالمئة لصالح الأخير.

ويضم تحالف ميركل حزبي “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” و”الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري”.