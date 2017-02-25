الرزاز يقرر احتساب اجور الجلسة الثانية في امتحان التوجيهي للمراقبين

-الاصلاح نيوز

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، احتساب اجور الجلسة الثانية لجميع العاملين في امتحان الثانوية العامة من المراقبين خلال الدورة الماضية للامتحان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور الرزاز اليوم السبت، بمجلس نقابة المعلمين الأردنيين برئاسة نقيب المعلمين باسل فريحات.

كما قرر الوزير مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن اعادة النظر في التقارير السنوية للمعلمين في المدارس الثانوية والبالغ عددهم 400 معلم.

واكد وزير التربية والتعليم خلال اللقاء، حرص الوزارة على نهج التشاركية مع نقابة المعلمين خدمة للعملية التربوية وأهداف تجويدها.

ووصف نقيب المعلمين باسل فريحات في تصريح لبترا، اللقاء بالايجابي والمثمر، مؤكدا حرص النقابة على التواصل مع وزارة التربية والتعليم بالطرق القانونية خدمة للمعلمين والعملية التدريسية بشكل عام.