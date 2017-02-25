الجبير يعرب عن استعداد السعودية لدعم جهود اعادة الاستقرار الى المناطق المحررة من الارهابيين فى العراق

الاصلاح نيوز –

أعرب عادل الجبير وزير خارجية السعودية، عن استعداد بلاده لدعم جهود اعادة الاستقرار فى المناطق المحررة من العصابات الارهابية في العراق.

وبحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت، مع عادل الجبير والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومحاربة الارهاب.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للحكومة العراقية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات و”محاربة عصابات داعش الارهابي والانتصارات المتحققة لقواتنا البطلة في معركة تحرير الجانب الايمن من الموصل” .

وأضاف البيان “تم التأكيد على أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل التعاون في محاربة الارهاب وافكاره التي تؤثر على عموم المنطقة والعالم”.

وذكر البيان قدم الجبير التهنئة للجانب العراقي” بالانتصارات المتحققة في العراق على العصابات الارهابية ؛ بالإضافة إلى دعم السعودية للعراق في محاربة الارهاب واستعداد المملكة العربية السعودية بدعم واعادة الاستقرار في المناطق المحررة”.

ووصل الجبير في وقت سابق اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع إلى العراق منذ العام 2003.