مصر تسجل أول وفاة بـ إنفلونزا الطيور في 2017

الاصلاح نيوز –

شهدت مصر، اليوم السبت، أول وفاة بمرض إنفلونزا الطيور، هذا العام، وفق مسؤول طبي.

وأكد هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم (وسط) اليوم، أن عاملا (48 عاما)، من مركز سنورس بالمحافظة، توفي بمستشفي حميات العباسية (ِشرقي القاهرة) متأثرا بإصابته بمرض إنفلونزا الطيور، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.

وأوضح المسؤول الطبي، أن العامل أصيب بأعراض نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة، وأخذت عينات منه وتم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة؛ والتي أثبتت نتائجها إصابته بمرض إنفلونزا الطيور، قبل أن يتوفي هناك بالمستشفي الحكومي.

وبحسب المصدر ذاته، فهذه أول وفاة لحالة مصابة بمرض إنفلونزا الطيور في عام 2017.

وكان عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة المصرية قال في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية الشهر الماضي، إنه منذ يناير/ كانون ثان 2016 وحتى 30 يونيو/ حزيران 2016 سجلت وزارة الصحة إصابة 10 حالات، مشيرا لأنه لا يوجد أى إصابات بشرية بالفيروس “H5N1” فى الـ 6 شهور الأخيرة.

و مصر سجلت أول إصابة بالفيروس فى مارس/ آذار عام 2006، وفق المسؤول ذاته.

وأنفلونزا الطيور هو مرض فيروسي معد يصيب الطيور، لاسيما المائية البرية مثل البطّ والإوز، وينتقل بين الطيور المصابة، فيما تنقل الطيور الموبوءة بالفيروس المرض للإنسان من خلال ملامسة برازها ومخالطتها، لكن لم يثبت أن انتقل الفيروس من الإنسان إلى الإنسان حتى الآن.