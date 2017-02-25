محافظ اربد يرعى يوما طبيا مجانيا نظمه مستشفى الملك المؤسس في مدينة اربد

الاصلاح نيوز –

مندوباً عن عطوفة محافظ اربد رضوان العتوم، رعى مساعد المحافظ علي البطانية فعاليات اليوم الطبي المجاني في كلية توليدو باربد، والذي أقامه مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي بالتعاون مع مجموعة من شركات الأدوية الكبرى.

وقال مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الأستاذ الدكتور إسماعيل مطالقه أن اليوم الطبي المجاني الذي اشتمل على عيادات الأنف والأذن والحنجرة والصدرية والباطنية والقلب والسكري والغدد الصماء والأطفال والنسائية والعيون والعظام) يأتي في إطار استراتيجية المستشفى ومسؤوليتها المجتمعية نحو المجتمع المحلي.

وقد استفاد من هذا اليوم الطبي المجاني حوالي 200 مراجع للعيادات المذكورة، كما تم توزيع عدد من الكراسي المتحركة على عدد منهم، وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة.