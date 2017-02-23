بعد الرنة الأولى..

قالت شركة نوكيا أن الهاتف الأسطوري ،حسن السيرة والسلوك،عطر الأخلاق ، صاحب العمر الطويل ، والصوت الدافئ ، ولعبة الحيّة بمستوياتها الثلاثة ،والشاشة الخضراء ، واللون الرمادي الداكن ، والآلة الحاسبة البدائية ، والرنات المحدودة لا سيما موسيقى موزارت «يا أنا يا أنا أنا وياك» ، والرنّة الخاصة بالشركة الفنلندية «ترلم ترلم ترلم ترلم ترااااااام»..نوكيا «3310» أخيراً سيعود إلى الحياة من جديد وسيكون بين أيدنا مع نهاية شهر شباط الحالي كما وعدت الشركة جماهير الهاتف المحبوب..

طبعاً هذا الهاتف الملتزم ، الشريف العفيف ،الذي لم يتورط بقصص الصور الشخصية، ولا المحادثات المرئية،ولا الفايبر، ولا الواتساب ولا يعرف طريقاً لمواقع التواصل الاجتماعي ولا يساعد برسم «القــُبل» والورود وقلوب الحب بين المستخدمين خوفاً من الفتنة والمجاملات الزائفة ،هذا الهاتف الذي يتمتّع بسمعة مثل المسك سيعود من جديد بعد 17 سنة منذ أول ظهور له في عالم الاتصالات..

هذا الهاتف الوقور كان لا يحب كثرة الكلام فمثلاً إذا أرسل إليك أحدهم رسالة طويلة أو بيتين من الشعر فإنه يكتفي بالشطر الأول ويحذف الشطر الثاني ، كما انه لا يعترف بالكمّ على حساب النوع فهو مثلاَ لا يستطيع أن يحتمل أكثر من 300 اسم في ذاكرته لأنه يعرف أنه من المستحيل أن تهتم بــ300 شخص بنفس الدرجة ، وعليه يستحيل التخزين أكثر من هذا العدد إما أن تشطب أو لا تخزنه بالأصل..

بالمناسبة ، كنا نتحايل على نوكيا 3310 وإمكانياته المحدودة ونرسم قلب حب كبير بواسطة إشارات الاستفهام المتكررة أو «عيد سعيد» بعلامات التعجب ونحتفظ بمثل هذه الرسائل لأنها استغرقت وقتاً طويلاً من المصمم حتى أنجزها ،وذلك بغية إعادة إرسالها في العيدين الفطر والأضحى القادمين وأعياد ميلاد الأصدقاء والمقربين خلال السنة..

برغم فرحتي بهذا الخبر ، الا أنني حزّنت كثيراً…فشركة نوكيا قادرة أن تعيد «3310» إلى الحياة ، لكنها لا تستطيع أن تعيد حامليه إلى الحياة..ولن تستطيع أن تعيد المكالمات الدافئة بين المغترب وأمه في نهاية الأسبوع، ولا بين الحبيب الغائب والحبيبة المنتظرة، لا تستطيع شركة نوكيا ان تعيد تلك المكالمة الأخيرة قبل الفراق، ولا أن تعيد بحّة الصوت عند البوح عن الأشواق، لا تستطيع نوكيا أن تعيد لنا أرقام من رحلوا ،ووجوه من رحلوا ، وأصوات من رحلوا، وضحكات من رحلوا ، لن تستطيع أن تعيد شركة نوكيا ، قائمة الأسماء المفقودة بسبب «سوفت وير» العمر ،أو أثناء النقل إلى الهواتف الذكية المؤثثة بالرفاهية والتنوع و المفروشة بسجاد النسيان…

تستطيع أن تعيد نوكيا (3310) لكنها لن تستطيع أن تعيد صوت أمي بعد الرنة الأولى..

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