ثلاثون إماما وواعظا يستفيدون من المكرمة الملكية السامية لمساعدتهم على الزواج هذا العام

الاصلاح نيوز –

استفاد ثلاثون إماما وواعظا من العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ودوائر الإفتاء في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، من مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني لمساعدة الأئمة والوعاظ المقبلين على الزواج.

وسلم أمين عام الديوان الملكي الهاشمي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، الدعم للمستفيدين هذا العام ممن انطبقت عليهم الأسس والشروط المعتمدة لدى الجهات المعنية، وذلك في حفل أقيم بإحدى قاعات مسجد الملك الحسين بن طلال اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه المكرمة الملكية السامية، التي تم إطلاقها في العام 2003، واستفاد منها نحو 400 أمام وواعظ حتى الآن، تقديراً من جلالة الملك لهذه الفئة من أبناء الوطن ولدورهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والدفاع عن صورته السمحة ومبادئه المعتدلة.

ولفت العيسوي، في كلمة له، إلى الاهتمام الذي يبديه جلالة الملك بالأئمة والوعاظ وحرصه الدائم على رعاية شؤونهم وتقديم كل ما من شأنه التسهيل عليهم في مهامهم الجليلة التي يقومون بها ويؤدونها.

وبين أن هذه المكرمة الملكية تحمل الكثير من الرسائل والمعاني والدلالات النبيلة، فهي تدل على اهتمام جلالة الملك ورعايته لأبناء شعبه في مختلف المجالات والميادين، واستمرار وتأكيد على النهج الهاشمي الإنساني النبيل الذي نباهي به العالم ونقف أمامه إجلالا واحتراما وتقديرا.

وأكد العيسوي الدور المهم للأئمة والوعاظ في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتوجيه أبناء الوطن لما فيه الخير ومصلحة الأردن والإسهام في الحفاظ على أمنه واستقراره.

بدوره، قال الدكتور عربيات، في كلمته، إن مكرمة جلالة الملك شكلت عونا للأئمة والوعاظ وأدخلت الفرح والسرور إلى نفوسهم وعائلاتهم على امتداد الوطن، مثلما ساهمت في رفع كفاءتهم وتأمين الاستقرار الاجتماعي.

وأَضاف أن هذه المكرمة الملكية استمرار للنهج الهاشمي في ترسيخ قيم الإسلام السمحة وتقديرا لدور الأئمة الريادي في التوعية العامة في ظل تحديات الحياة المعاصرة لتحصين أبناء الأمة من الأفكار المتطرفة.

وأعرب عدد من المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك لحرصه على متابعة شؤون الأئمة والوعاظ وتقديم الدعم لهم، بما يسهم في تأمين متطلبات الزواج، وذلك إيمانا بدورهم في توجيه وتوعية وإرشاد المجتمع.

وحضر الحفل سماحة قاضي القضاة وسماحة مفتي عام المملكة وفضيلة مفتي عام القوات المسلحة الأردنية وفضيلة مفتي الدفاع المدني وفضيلة مفتي الأمن العام وفضيلة مفتي قوات الدرك ومحافظ العاصمة وعدد من المسؤولين.