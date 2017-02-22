وفد الحكومة السورية يصل إلى جنيف استعداداً لانطلاق المحادثات

الاصلاح نيوز –

أفادت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا)، بوصول وفدها برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى جنيف الأربعاء استعداداً للمشاركة في المحادثات.

ومن المقرر أن تبدأ جولة الحوار السوري السوري الجديدة في جنيف الخميس برعاية الأمم المتحدة.

وكان مايكل كونتت مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أعلن أمس أن الأخير يضع اللمسات النهائية على الترتيبات الخاصة بمحادثات جنيف.

يذكر أن الجولة الأخيرة من محادثات جنيف قد جرت في الـ 27 من نيسان/أبريل من العام الماضي.

وكان دي ميستورا قال إن هذه الجولة من المحادثات ستركز على “الدستور السوري وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة”.