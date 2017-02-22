تفاصيل جديدة في قضية سعد المجرد

الاصلاح نيوز –

كشف برنامج تلفزيوني فني تفاصيل جديدة عن قضية سعد المجرد الذي لا يزال محتجزاً في فرنسا بمزاعم اغتصاب، حيث أظهر البرنامج حجم المعاناة التي يعانيها بسجنه دون دليل واضح.

واستضاف برنامج (ET بالعربي) الصحفي الفرنسي رشيد بربوش والذي أبدى خلال لقائه من استغرابه من سجن سعد المجرد كل هذه المدة، دون وجود دليل واضح ضده، في حين هناك قضايا أخرى مشابهة وقعت لمشاهير وتم تصويرهم أثناء ارتكابهم جرائمهم ولم يسجنوا يوماً واحداً في سجون فرنسا.

وضرب الصحافي الفرنسي مثلاً بقضايا عدة لنجوم مختلفين، وجميعهم لم يتم سجنهم ولا حتى يوماً واحداً رغم أن قضيتهم كانت تتضمن أدلة.

وأكد الصحافي الفرنسي على أن سجن سعد المجرد لا يمت للعدالة بصلة وأن الأمر به مماطلة ملحوظة.

ومن المنتظر أن يتم البت في قضية سعد المجرد يوم 27 شباط/ فبراير الحالي ليتم إما إطلاق سراحه مؤقتاً أو محاكمته.

وكان محامي سعد المجرد الفرنسي قد صرح بأنه سوف يعقد مؤتمراً صحافياً في شهر آذار/ مارس ليكشف تفاصيل القضية بعد كثير من الشائعات التي شابتها.