قاتل والدته في طبربور بأولى جلسات محاكمته.. لست مذنبا !!

الاصلاح نيوز –

نفى قاتل والدته بقطع رأسها في طبربور، تهمة القتل العمد الواقع على الاصول والفروع، فيما اقر بجنحة حيازة وحمل اداة حادة (سكين) وذلك خلال جلسة علنية عقدتها محكمة الجنايات الكبرى.

ووجهت المحكمة للقاتل سؤالا فيما اذا كان مذنبا عن التهمة المسندة اليه ام لا ، فأجاب انني غير مذنب.

وترأس الجلسة القاضي ابراهيم ابو شما وبعضوية القاضيين عزام النجداوي وصالح المر وبحضور المدعي العام سلطان الشخانبه، بعد ان ابلغها القاتل عدم تمكنه من توكيل محامي، اصدرت قرارها بتوكيل أحد المحاميين للترافع عنه لكون الجرم المسند له تصل عقوبته الى الاعدام شنقا حتى الموت.

وبدأت محكمة الجنايات الكبرى، الاربعاء، أولى جلسات محاكمة الشاب الذي ارتكب جريمة هزت الأردن ببشاعتها عندما اقدم على نحر والدته وقطع رأسها واقتلاع عينيها في شهر تشرين الثاني الماضي.

ولم يبد المتهم الذي مثل بقفص الاتهام ندما لقتله والدته بل كان هادئا ومتماسكا.