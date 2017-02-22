«يا فرحة ما تمت» مسرحية أردنية جديدة لفريق «شمس»

الاصلاح نيوز –

عرضت مسرحية «يا فرحة ما تمت» لفريق «شمس» وذلك على مسرح أسامة المشيني مساء اول امس لكاتبتها ومخرجتها التي تخوض تجربتها في الكتابة والاخراج المسرحي ميسم ناصر لاول مرة وبجهود شباب وفتيات متطوعين لحب العمل بالمسرح من خلال تواجدهم بهذا الفريق، فيما العمل المسرحي يناقش إطلاق العيارات النارية بشكل مفرط بالمجتمع، ما يؤدي لانتقاص الفرح،.

دعم الشباب

مديرة فريق شمس ميسم ناصر أفضت على هامش العرض لمصادر بانه يجب اتاحته للكوادر الشبابية، وقالت» فريقنا ظهر منذ تسع سنوات ويحاول حتى يومنا شق طريقه وتقديم امور يعاني منها مجتمعنا من عادت وقضايا سلبية وبشكل يومي، وباول عرض لمسرحيتنا سوف تشهدون اليوم عرضا مميزا نقدمه للحضور بمشاركة عدد من شباب وفتيات فريق شمس.

ونوهت ناصر بانه برغم جميع العراقيل الا أن الفريق يؤمن بأن الله يوفق الجميع حينما تكون النوايا حسنة (فالحمدالله ) سيتم تتويج 18 مبدعا قد عاشوا تجربة لطيفة وممتعة وحان الوقت لظهورهم على خشبة المسرح.

ولفت ناصر الى ان فريق شمس للفنون انهى التدريبات المكثفة من اجل تقديم نوع جديد من المسرحيات التي تحمل قضية مهمة في المجتمع من خلال لوحات مختلفة منها الكوميديا ومنها الدراما ومنها العبثي وهكذا يكون كعمل فريق تحديا كبيرا ما بين كلمة هواة ومحترفين، فيما فريق شمس يرغب في طرح قضية – العيارات النارية – التي تحدث في المناسبات الاجتماعية مجرد عملية متطرفة للبهجة فهي تؤدي في معظم اشلمناسبات التي يتم فيها استخدام الطلق الناري لحوادث ماسوية وقاتلة للفرحة والبهجة لهذا انشد الفريق لوحات مسرحية جميلة تستحق المتابعة والمشاهدة حيث تم اخراج وكتابة النص وتعديله من قبل ميسم ناصر وشارك طاقم ممثلين فريق شمس بالعمل المسرحي حيث يبلغ عدد المشاركين ما يقارب 24 شخصا، كما يشارك بهذا العمل مهندس الصوت سليمان ابو عبدون.

تنقسم المسرحية لاربعة مشاهد جميلة ذات تركيبات ممتعة وجذابة ، وفريق شمس رغب في طرح القضية باسلوب ممتع ولكن الهدف منها هي ايصال رسالة لجميع افراد المجتمع وتسليط الضوء على قصص مؤسفة لضحايا العيارات النارية، وبانه من هنا أطلق اسم المسرحية .

ونوهت ناصر ان فريق شمس يعتزم في تكوين اكبر كادر فريق مسرحي في الاردن وعلى ذلك نرغب في استضافة عدد كبير من الاعضاء لكوادر شمس، وتابعت «فيما رسالتنا بالحياة هي نهضة المسرح الأردني بكوادر شبابية وايصال الرسائل بلوحة فنية تمثيلية بأساليب ابداعية مميزة تخاطب جميع فئات المجتمع، فيما يمكن لأي شاب او شابة المشاركة معنا بارسل البيانات الشخصية على صندوق الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، فريق شمس للفنون» وأكدت أنها قامت بتشكيل هذا الفريق بحسب عادات المجتمع ومن خلال تجارب الأداء للمسرحيات التي تم عرضها كمسرحية street ضمن فعاليات ختام مهرجان مسرح الحر الدولي، ومسرحية ضحية 308 ومسرحية تغيرنا ( والتي نقلت صورة الشارع ضمن عملية تغير المناهج الدراسية )، ومسرحية بكفي ضرب والتي تحدثت عن العنف ضد الأطفال ضمن عروض مع مؤسسة نهر الاردن، ومسرحية بعدني صغيرة ضمن مشروع نجود من خلال جمعية تضامن.