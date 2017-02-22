محافظ إربد: لا تهاون مع اعتداءات البسطات والباعة المتجولين

الاصلاح نيوز –

قام محافظ اربد رضوان العتوم ظهر أمس يرافقه رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني وقائد أمن إقليم الشمال العميد زياد باكير ومدير شرطة اربد العميد امجد خريسات بجولة في وسط اربد التجاري للاطلاع على الواقع المروري في الوسط التجاري وإزالة جميع البسطات والعوائق المرورية عن الأرصفة وحرم الطرقات والشوارع لتسهيل عملية المرور للمشاة والمركبات وتمكين المواطنين من قضاء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة .

وذلك ضمن الحملة التي تنفذها البلدية باسناد من الحاكمية الادارية والاجهزة الامنية لتنظيم الاسواق في الوسط التجاري . واشار المحافظ العتوم الى ان الجولة شملت منطقة الحسبة والجامع الكبير والشوارع المؤدية اليها ، مؤكدا انه لا تهاون مع اي من مظاهر الاعتداء على الارصفة والشوارع تحت اي ذريعة او مبرر وتحت طائلة الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين ومكرري مثل هذه الاعتداءات في اكثر مناطق اربد حركة ونشاطا تجاريا.

بدوره اوعز العميد باكير إلى الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين للتنسيق مع بلدية اربد الكبرى . من جانبه بين رئيس البلدية ان الحملة متواصلة ولن تتوقف في اطار الجهود الرامية لتنظيم الاسواق ومنع مظاهر الاعتداء التي شكلت فيما سبق مشهدا مألوفا وحالة متكررة. واشار العميد خريسات الى تثبيت محطات امنية على مداخل ومخارج المنطقة لمتابعة مدى التقيد والالتزام من قبل اصحاب البسطات والعربات والمحلات التجارية بعدم معاودة الاعتداء على الارصفة والشوارع.