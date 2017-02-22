36 مسبحا واستراحة شعبية تواجه خطر الاغلاق في المخيبة الفوقا

الاصلاح نيوز –

أزالت الحاكمية الادارية في لواء بني كنانه اعتداءين على الأراضي في منطقة المخيبة الفوقا – الحمة الاردنية – التابعة لبلدية خالد بن الوليد ، وتم ربط الأشخاص المعتدين بكفالات مالية مختلفة من أجل إزالة هذه الإعتداءات وعدم العودة لمثلها مستقبلأ .

وأكد متصرف اللواء زياد عيسى الرواشده بأن الحاكمية الادارية في اللواء وبالتعاون مع سلطة وادي الأردن والجهات الأمنية المعنية عملت على إزالة هذين التعديين على أراضٍ في المنطقة المذكورة ، داعيا الى ضرورة التقيد التام بالحقوق المائية الصادرة عن الجهات المعنية ، وأن تتم عملية التوزيع للمياه بصورة عادلة .

ولفت الرواشده بأنه ومن باب تحقيق العدالة والمساواة في التعامل كان لا بد من اللجوء لعملية توزيع المياه كل حسب ووفق حصته ، والعمل على إشراك سلطة وادي الاردن في عملية التوزيع , الى جانب وجود متابعه ورقابة من قبل الجهات الامنية ذات العلاقة ، موضحا بأنه تم التنسيب بمد خط مياه من مصدر عين المياه الرئيس , بحيث يتم توزيع المياه على المزارعين بصورة عادله وكل حسب حضته ، وبذلك ننهي مشكلة المزارعين في المجال المائي .

ويواجه 36 مسبحا واستراحة شعبية في منطقة المخيبة الفوقا – الحمة الاردنية – التابعة لبلدية خالد بن الوليد في لواء بني كنانة خطر الاغلاق ، وخاصة بعد أن قامت البلدية بتوجيه اشعارات وانذارات لمالكي هذه الاستراحات بضرورة العمل على ترخيصها للحيلولة دون اللجوء لاتخاذ اجراءات الاغلاق وغيرها من الاجراءات ذات الصلة.

وأشار المتصرف الرواشدة لمصادر بأن هذه المسابح والاستراحات الشعبية والتي أقيمت بصورة عشوائية ودونما ترخيص من قبل الجهات المعنية ، وأنها تعمل منذ سنوات بطريقة مخالفة للقانون ، منوها الى أنه تم الاجتماع مع أصحاب الاستراحات ، حيث تم التأكيد عليهم بضرورة العمل على الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الجهات المعنية .

وبين رئيس بلدية خالد بن الوليد محمد عبد الله الملكاوي بأن العديد من مالكي هذه الاستراحات الشعبية قاموا بمراجعة البلدية من أجل استكمال اجراءات ترخيص هذه الاستراحات ، وأن بعضهم حصل على سجل تجاري ، مبينا أن اجراءات الترخيص سهلة وميسرة ، حاثا الجميع على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الجهات المعنية .

وأكد الملكاوي أن البلدية عملت على انشاء استراحة شعبية في منطقة الحمة الاردنية كمشروع استثماري تشتمل على مسابح خاصة بالرجال والنساء وشاليهات ومواقف سيارات وغيرها من المرافق الضرورية ، بقيمة ال546 الف دينار ، مستدركا أن الاستراحات الشعبية التي يزيد عددها على الثلاثين استراحة ؛ أسهمت بحل مشكلة البطالة بين أفراد المجتمع المحلي و خاصة الشباب منهم ، الى جانب تنشيط الحركة التجارية ، مبينا أن البلدية ستقوم على استقطاب أفواج سياحية من داخل الاردن وخارجه وبالتعاون مع وزارة السياحة .

وكانت وزارة السياحة والآثار قد ألغت صفة السياحة عن منطقة الحمة الاردنية – التي تشهد حركة تنزه نشطة خاصة في مثل هذه الايام من السنة سواء من الزوار او السياح ، بعد أن قامت الشركة المالكة للحمامات المعدنية بهدم المنشآت .