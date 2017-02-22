قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الاصلاح نيوز –

وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها برئاسة الدكتور بشير الزعبي استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص الصيدلة / برنامجي البكالوريوس والماجستير في جامعة العلوم والتكنولوجيا وإعادة فتح باب قبول طلبة جدد في البرنامجين.

ووفقا لبيان صحافي صدر اليوم الاربعاء عن المجلس فقد وافق المجلس على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في كل من برنامج الماجستير/ الاقتصاد والتعاون الدولي وبرنامج الماجستير/ اقتصاديات المال والاعمال في جامعة آل البيت.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص دكتور صيدلة / برنامج البكالوريوس في جامعة العلوم والتكنولوجيا مع تثبيت الطاقة الاستيعابية كما وافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص إدارة المكتبات والمعلومات / برنامج البكالوريوس وعلى تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص الادارة التربوية / برنامج الماجستير في جامعة البلقاء التطبيقية كلية الاميرة عالية الجامعية وعلى الاعتماد الخاص لتخصص (انظمة النقل الذكية / برنامج الماجستير ) في جامعة عمان الاهلية.

واقر المجلس معايير الاعتماد الخاص لتخصص (الدراما / برنامج البكالوريوس ).

–(بترا)