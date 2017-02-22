الصفدي: إنهاء معاناة الشعب السوري أولويتنا

-الاصلاح نيوز

قال وزير الخارجية ايمن الصفدي ان الموقفين الأردني والمصري منسجمان في تأكيدهما على ان حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي واعادة اطلاق المفاوضات السلمية للوصول الى حل.

واضاف ان ثمة اجماعا دوليا على ان هذا الحل هو القادر على انهاء الصراع وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة وضمان الأمن لإسرائيل.

وتابع ان جلالة الملك عبر خلال زيارته للولايات المتحدة عن الموقف الاردني الذي قال ان حل القضية الفلسطينية هو شرط لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحول زيارة جلالة الملك، أشار الى ان الهدف من زيارة جلالته الى مصر جاء في اطار التنسيق المستمر بين البلدين وأهمية تفعيل العلاقات الثنائية والتعامل مع مجمل قضايا المنطقة، لافتا الى ان القمة العربية في الاردن ستناقش العديد من القضايا بما فيها الأزمة السورية.

واضاف ان المقاربة الاردنية للأزمة السورية تنادي بوقف معاناة الشعب السوري و بضرورة التوصل الى حل سلمي في اطار مفاوضات جنيف وبمشاركة جميع الاطراف المعنية.