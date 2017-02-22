القوى الطلابية في الأردنية ترفض الانتخابات “الالكترونية”

-الاصلاح نيوز

رفضت القوى الطلابية في الجامعة الأردنية قرار رئاسة الجامعة بتحويل إنتخابات اتحاد الطلبة من النظام الورقي الى الإلكتروني.

وقالت القوى الطلابية في بيان صدر عنها ‘ أنه وبعد الإجتماع والمناقشات التي دارت بين غالبية القوى الطلابية في الجامعة الأردنية نؤكد لادارة الجامعة بأننا نرفض اجراء إنتخابات إتحاد الطلبة على نظام التصويت الإلكتروني بشكل مطلق’.

وأكدت القوى الطلابية أن من ابرز أسباب الرفض ‘صعوبة مراقبة عملية الإنتخابات وبطلان احد أركان العملية الإنتخابية ‘الاقتراع السري والمباشر’ ، بالإضافة الى عدم وجود ضمانات حقيقية لنزاهة الإنتخابات وهي من الصعوبة إيجادها في عالم التكنولوجيا مشيرين الى ان هذا المقترح تم تطبيقه في جامعة مؤتة وفشل وتم التشكيك في النتائج’.

وهددت القوى بالتصعيد في حال رفضت ادارة الجامعة التراجع عن قرارها وذلك بحسب حريات الرأي التي تكفل بها الدستور.

وختمت بيانها بالقول ‘نرجو منكم الأخذ برأي غالبية القوى وذلك بتحديد يوم الاقتراع الورقي بحيث لا يتجاوز نهاية شهر آذار’.

رئيس الجامعة الدكتور عزمي المحافظة أكد على ان التصويت الالكتروني لن يؤثر على سير العملية الانتخابية.

واضاف ان الركن الأساسي للعملية الانتخابية هو التصويت، بغض النظر عن الطريقة سواء بالتصويت الورقي او الالكتروني.