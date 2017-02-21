النواب يناقش في جلسة رقابية 18 سؤالاً للحكومة

الاصلاح نيوز –

ناقش مجلس النواب في جلسة رقابية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة خميس عطية وحضور هيئة الوزارة 18 سؤالاً نيابياً للحكومة.

وتحدث في بند ما يستجد من اعمال 13 نائبا تركزت مداخلاتهم على دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين فيها وتحسين ظروف المعلمين والموظفين، وضبط الاسعار والتعامل بحكمة مع الاعتصامات والمسيرات، ومكافحة الفساد وإزالة معيقات عمل القطاعات المختلفة، فضلا عن مطالب خدمية لبعض المناطق.

وحوّل النائب محمود الطيطي سؤاله الى استجواب لوزير الخارجية وشؤون المغتربين بخصوص التعامل مع قضيتي: الاسرى الاردنيين في اسرائيل، ومقتل الشهيد القاضي رائد زعيتر.

واشار رد الحكومة الى وجود 15 اسيرا اردنيا في السجون الاسرائيلية، 13 منهم محكومون بقضايا أمنية، واثنان موقوفان بقضايا جنائية، وان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع اوضاعهم وما يستجد على قضاياهم بما يؤمن لهم محاكمات عادلة وتعامل وفق المعاهدات الدولية مع الاسرى.

واوضح ان اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية الشهيد زعيتر ما زالت تواصل أعمالها منذ شهر آذار عام 2014، اذ عقدت 23 اجتماعاً منها 8 مع الجانب الاسرائيلي، وستقدم تقريرها لمجلس الوزراء حال الانتهاء من عملها.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة الدكتور محمد المومني اشار الى وجود امور تحقيقية في قضية الشهيد زعيتر لا يجوز الافصاح عنها حالياً قبل انتهاء عمل اللجنة، داعيا النائب الطيطي الى زيارة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والاطلاع على كافة الملفات المتعلقة بالقضيتين.

كما حوّل النائب سعود ابو محفوظ سؤاله المتعلق بعدم تحويل لواء الرصيفة الى محافظة الى استجواب، وكذلك الاستمرار بالاعتذار عن تحويل الظليل والقرى المحيطة بها الى لواء، حيث اوضح رد الحكومة انه سيعاد النظر بنظامي: التشكيلات الادارية، والتقسيمات الادارية، مع أخذ رأي مجالس المحافظات التي ستتشكل بعد اجراء انتخابات اللامركزية في اي تقسيمات جديدة.

واكتفى بقية النواب بأجوبة الحكومة على اسئلتهم، اذ تساءل النائب خالد البكار عن قيمة عطاءات مشاريع الطاقة البديلة وكمية الطاقة المنتجة، حيث اوضح الرد الحكومي ان حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة يبلغ 750ر 2 مليار دولار امريكي، مبينا ان الطاقة البديلة تشكل حاليا 5 بالمئة من اجمالي الطاقة المستهلكة، ويتوقع ان تصل عام 2020 الى 20 بالمئة.

وتناولت النائبة منتهى البعول الانفاق الحكومي في محافظة عجلون لمشاريع البنية التحتية والاسس المعتمدة بهذا الخصوص، في حين طالب النائب جمال قمو باتاحة فرصة العمل امام الشركات المحلية المختصة باتلاف النفايات الخطرة اذا انطبقت الشروط الفنية اللازمة وحسب المواصفات الدولية.

النائب معتز ابو رمان تساءل عن قرار الحكومة بتخفيض مخصصات المعالجات الطبية من 155 مليونا الى 100 مليون دينار، والغاء الاعفاءات الطبية، فضلا عن خطة الحكومة لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية، كما استفسر النائب حازم المجالي عن اسباب حرمان البطل الاردني احمد ابو غوش من فصل دراسي في الجامعة الاردنية.

وتناول النائب علي الحجاحجة قضية القناصل الفخريين الذين تم تسميتهم من قبل حكومات اجنبية خلال السنوات الخمس الماضية، وهم 15 قنصلا فخريا، فيما احتج النائب فيصل الاعور على تأثر العاملين باستخراج الملح اثر قرار الحكومة ضم قطاع الملاحات في الازرق الى مناطق المحمية المائية.

وتساءل النائب قصي الدميسي عن اسس التعيينات في الهيئات المستقلة، وطالب النائب نبيل غيشان بأعداد من منحوا الجنسية الاردنية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث اشار رد وزارة الداخلية الى حصول 36 شخصا على الجنسية الاردنية خلال السنوات الثلاث الماضية، منهم فقط اثنان من الاشقاء السوريين.

النائب عمر قراقيش استفسر عن اسباب تأخير رديات ضريبة المبيعات للقطاع الصناعي، فيما طالب النائب مصطفى ياغي بمعرفة قيمة تحصيلات “فلس الريف” وحسابات التأمينات في شركات الكهرباء.

ولفت النائب نبيل الشيشاني الى رفض الحكومة تخصيص قطعة ارض لمقبرة الهاشمية في الزرقاء من اراضي الخزينة، في حين تساءلت النائبة ديما طهبوب عن كميات الثروات الطبيعية التي تشكل ثروة للوطن مثل: اليورانيوم والسيليكا والفوسفات والنحاس والحديد والذهب والصخر الزيتي.

النائب رمضان الحنيطي دعا الى معالجة الازمة المرورية في شرق عمان، وايقاف باصات النقل العام عن بعض المناطق، كما طالب النائب احمد الهميسات بمعرفة مهام وزراء الدولة الحاليين، فيما استفسر النائب حابس الشبيب عن قيمة مشاريع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية واعداد المستفيدين منها.

وكانت النائبة ديما طهبوب انتقدت في بداية الجلسة عدم رد الحكومة على تصريحات مسيئة للاردن اطلقها وزير اسرائيلي سابق.