صحفيون جدد يؤدون اليمين القانونية

الاصلاح نيوز –

أدى 15 زميلا وزميلة اليمين القانونية اليوم الثلاثاء امام نقيب ومجلس نقابة الصحفيين.

واكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني خلال حفل اداء اليمين على دور الصحفيين في إيصال القضايا التي تهم الوطن والمواطن والدفاع عنها، داعيا الى الالتزام بالمهنية والحياد كأساس مهني للزملاء الجدد.

ورحب المومني باسم مجلس النقابة بالاعضاء الجدد، املا ان يشكلوا اضافية نوعية ترفد الحقل الاعلامي والصحفي بالمثابرة والجد والمهنية.

والزملاء هم: محمد حمد الفقهاء، يوسف علي خضراوي، مراد فريد صالح، روان انور العدوان، منال سعيد خلف، خالد شيحان، رداد كمال القرالة، يوسف عايد الجرايدة، عارف حربي الدبايبة، اروى شحادة، نبراس الربضي، حمزة حيمور، سهير فالح الروسان، عرين ملاوي، الهام سالم السليم. بترا