عربيات: استحداث مهمة ” الامام المشرف “

الاصلاح نيوز –

اكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات ان الوزارة استحدثت مهمة الامام المشرف والذي يمثل الوزارة في ميدان العمل، ويتبنى رسالتها ويسهم في تحقيق رؤيتها وهو الذي يطبق القانون والانظمة والتعليمات.

واوضح عربيات خلال لقائه اليوم الثلاثاء بمسجد الشهيد المؤسس الملك عبدالله الاول طيب الله ثراه الأئمة المشرفين، ان الامام المشرف يرتبط بمدير الاوقاف بمنطقته ويقوم بمتابعة الالتزام بالخطبة الموحدة بالمساجد وتزويد المديرية بالملاحظات، مشددا على ضرورة توحيد اللباس للائمة المشرفين الذي تتفق عليه الوزارة ليعطي المظهر الحسن لهم ويعكس صورتهم اللائقة للناس.

واضاف، ان من مهام الائمة المشرفين تحفيز المصلين على تشكيل لجان الرعاية بالمسجد التي لا يوجد بها لجان، كما يعمل على متابعة الوعاظ والخطباء والمدرسين والمؤذنين والخدم ضمن برنامج محدد، ومتابعة استهلاك الكهرباء والماء، مؤكدا اهمية الرسالة التي تقوم بها وزارة الاوقاف في التصدي لأعداء الدين الذين يريدون انتزاع الاسلام الحقيقي وتحويله الى اسلام مليء بالغلو والتكفير.

ولفت الى المشاريع الاصلاحية التي تقوم بها الوزارة، والتي ستعيد الوزارة الى ريادتها الحقيقية في المضي قدما بمسيرة الاصلاح التي تقوم بها الدولة.

بترا