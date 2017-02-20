المتطرف فيجلن يقود اقتحامات جديدة لباحات الأقصى

الاصلاح نيوز –

سادت باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، أجواء من التوتر الشديد عقب اقتحام عضو الكنيست الاسرائيلي السابق الحاخام المتطرف موشيه فيجلن، برفقة مجموعة من غلاة المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك اليوم الاثنين، بحراسات مشددة من شرطة و قوات الاحتلال الاسرائيلي الخاصة.

وقال الشيخ عزام الخطيب في اتصال هاتفي مع مراسل بترا في رام الله إن المتطرف فيجلن نفذ جولة استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد وسط هتافات التكبير الاحتجاجية التي صدحت بها حناجر المصلين، وتوتر ساد المسجد طوال فترة اقتحامه للأقصى المبارك.

وفي الوقت نفسه، اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين ، وأكثر من خمسين متطرفا من منظمة “طلاب لأجل الهيكل” المسجد الاقصى المبارك، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية وتلقوا شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم .

–(بترا)