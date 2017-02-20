بعد أن ظلّ عاطلاً عن العمل لمدة شهر .. هذه وظيفة ‘جون كيري’ الجديدة

الاصلاح نيوز –

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن وزير الخارجية الاميركية السابق “جون كيري” البالغِ من العمر “73 عاماً”، وَجَدَ وظيفةً جديدةً بعد أن ظلّ عاطلاً عن العمل لمدة شهر تقريباً في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس باراك اوباما.

الوظيفة الجديدة لـ”كيري” حسب ما نشرت وكالة وطن الاخبارية عن الصحيفة الامريكية، هي استاذ في جامعة Yale اضافة الى استضافته برنامج جامعي يحمل عنوان Kerry Initiative حول التحديات العالمية، وذلك في العام المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ “كيري” كان قد حصل على “ليسانس” الآداب في العلوم السياسية من نفس الجامعة في عام 1966.

ومن المتوقع أن تكون قضايا المناخ واحدة من أبرز المواد التي سيقوم بتدريسها “كيري” في الجامعة، إلى جانب التفكير بشكل مختلف حول عدد من المشاكل التي نواجهها اليوم، كتحديات التنمية، ومشاكل الدول الناشئة، والتحديات الاقتصادية وغيرها.وفق َ “نيويورك تايمز”. وكالات