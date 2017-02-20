مهند حسين يودع ارب آيدول

الاصلاح نيوز –

ودع المتسابق الأردني مهند حسين برنامج «أراب آيدول» (محبوب العرب) الذي يبث عبر فضائية mbc ، من مرحلته قبل الاخيرة.

وبحسب النتائج التي عرضت في حلقة السبت فان نتائج التصويت لم تسعف مهند والتونسي محمد بن صالح ، ليتأهل للحلقة النهائية الفلسطينيان يعقوب شاهين ، وامير دندن و اليمني عمار محمد .

وفي حلقة الجمعة غنى مهند اغنيتين الاولى كانت دنيا الوله للفنان الكويتي الشهير عبد الله رويشد ، واغنية عالميجنا ، ولقي أداؤه اعجاب لجنة التحكيم .

بدوره رشح نقيب الفنانين الاردنيين الفنان ساري الاسعد الفنان مهند حسين الى مهرجان جرش في دورة 2017، للوقوف على المسرح الجنوبي، ذلك لأن له جمهورا اردنيا وعربيا سيتابعه ولن يخذله، ويفترض ان يكون له بعض الاغاني الخاصة به، الى جانب الاغاني التي تمثل الالوان الغنائية العربية، وبشكل خاص اللون العراقي الذي ابدع فيه بشكل استثنائي، ودفع فنانا مثل كاظم الساهر ليتحدث عن صوته وموهبته واجادته للغناء باعجاب كبير.

وابدى الاسعد استعداده لتكون النقابة هي الحاضنه للفنان مهند حسين بعد عودته من بيروت، باقامة مؤتمر صحفي، تلتقي فيه كل وسائل الاعلام به، ذلك ان النقابة تعمل باستمرار على دعم الفنانين بشكل عام، والوجوه الجديدة بشكل خاص، وان يجد الاهتمام الجدي والحقيقي به، وان نبعد عنه من يتصيدون النجوم لاحتكار جهودهم لحسابات تجاريه، وان يكون حوله مجموعه من المختصين، الذين لديهم الهم الفني الحقيقي، وان يقدم كل واحد منهم حسب اختصاصه، سواء من حيث المفردة، او الجملة اللحنية، او التوزيع، واسلوب الاداء الملائم، وكل التفاصيل المتعلقة بشخصيته، وبطريقة تعامله مع الجمهور والمسرح والاعلام، الى جانب ان يكون له مساحة هو يستحقها بمختلف وسائل الاعلام.

وعلق المتسابق الاردني مهند بعد خروجه من ارب ايدول بـــ ….. الحمدلله على كل حال اشكركم جميعاً كل فنان كل شخص كل إنسان دعمني و ساهم بوصولي لهذه المرحلة و إن شاء الله مصيري ما رح يتوقف على هيك و بوعدكوا أقدم لكم كل ما بوسعي بمشواري الفني الذي ابتدأ من هاي اللحظة (من هنا ابتدأ المشوار) الف مبروك لإخواني #يعقوب_ #عمار_#امير و اتمنى لهم كل خير و مشوار فني عظيم.

وبالحلقة الاولى لفت « مهند» انتباه اللجنة والجمهور، بطبقة صوته المميزة، هذا الصوت الذي له شخصية مختلفة، جعلت عضو لجنة التحكيم «حسين الشافعي» يعلن بانه لن يكون هناك اي خلاف على صوت» مهند»، بمعنى ان الاجماع على الصوت والاداء سيكون رفيقا له في رحلة الصعود الصعبة بالبرنامج.التي بدأت ب»25 صوتا من الوطن العربي، بعد مرحلة التصفيات والتاهيل للدخول بالمنافسة، اما بالحلقة العاشرة، حلقة الاثارة والصخب والترقب، حلقة انقاذ الاصوات الجميلة التي خذلها الجمهور، وجاءت احلام لتختار» مهند» بدون تردد،لانه حسب رأيها،بصوته وحضوره سيكون نجما في المستقبل، ولم يخذلها، حيث بدأ بموال، ويغني بابداع اغنية» انا ياطير».

يذكر ان مهند طالب ترك دراسته في الأردن وتقدم إلى برنامج ارب ايدول ، ويوصف من قبل زملائه بالمتواضع والقريب من الجميع، يحب الفنان محمد عبده ويتخذ من كوكب الشرق أم كلثوم مثالاً أعلى له ، ويبرع في الطبخ ويحب السباحة وممارسة رياضة كرة القدم، كما يحلم بالسفر حول العالم وزيارة كل الأماكن التراثية، إلى جانب حلمه الأول والأخير وهو أن يصبح نجماً معروفاً ومحبوباً من الناس.

يذكر ان برنامج Arab Idol من البرامج الرائدة في العالم العربي، أطلقت مجموعة MBC النسخة العربية منه ليحقق في المواسم الثلاثة الماضية أعلى نسبة مشاهدة وصلت إلى أكثر من 200 مليون مشاهد، تخللها تغطية إعلامية واسعة في لبنان والعالم العربي.

يعود Arab Idol بحلّته الجديدة في الموسم الرابع بعد غياب سنتين، مع لجنته التحكيمية المؤلفة من أهم نجوم الشاشة العربية، لاختيار أقوى المواهب الغنائية من بين ملايين المتقدمين من جميع أنحاء العالم العربي للمنافسة على اللقب على مدار عدة أشهر.

تضم لجنة التحكيم النجمين اللبنانيين وائل كفوري ونانسي عجرم، والفنانة الإماراتية أحلام والموزع الموسيقي حسن الشافعي، حيث يستمر أحمد فهمي في تقديم حلقات البرنامج والعروض المباشرة.

تجسيداً لطموحات الشباب العربي وسعياً لتسليط الضوء على أكثر عدد ممكن من المواهب العربية، قام فريق عمل Arab Idol برحلات بحث عديدة عن أهم الأصوات العربية في جولات حول العالم شملت العديد من البلدان لتُضاف إلى القائمة ولأول مرّة «تركيا» التي شهدت عدداً من تجارب الأداء هذا الموسم.

وحقق المشترك الفلسطيني محمد عساف شهرة واسعة في الموسم الثاني وفاز باللقب بعد أن برع في أدائه للأغاني الوطنية الفلسطينية ما زاد من شعبيته في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وحاز على لقب محبوب العرب في الموسم الثالث المشترك السوري حازم شريف ليحصل كلاهما على فرصة التعاقد مع شركة بلاتينوم ريكورد لإنتاج الأعمال الفنية لهما.

ويطمح برنامج Arab Idol كما قناة MBC إلى نقل أجواء الفن والمتعة إلى قلوب المشاهدين من خلال برامجها المتنوعة والمميزة، لينطلق الموسم الرابع من البرنامج في مطلع شهر تشرين الثاني – نوفمبر 2016 مع مشتركين جدد وأصوات واعدة سعت إلى تحقيق حلم الشهرة والنجومية.